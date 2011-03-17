Кабмин обеспечил аграриев удобрениями и топливом по льготным ценам – Азаров
12:39, 17 марта 2011Агро
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Правительство Украины обеспечило снабжение аграриев азотными удобрениями и топливом по льготным ценам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.
«Правительство договорилось с химическими предприятиями о поставках 200 тыс. тонн азотных удобрений по льготным ценам. Также по льготным ценам с Шебелинского ГПЗ отпускается топливо для сельхозпредприятий», – сказал Н.АЗАРОВ.
Он уточнил, что отпускная цена дизельного топлива и бензина А-76 составляет соответственно 7,7 грн./л и 7,9 грн./л.
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