В Херсонской области началась лесокультурная кампания

В Херсонской области 15 марта началась лесокультурная кампания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, первыми начали работы лесные хозяйства Нижнеднепровья.

Отмечается, что нынешняя лесокультурная кампания на Херсонщине должна была стартовать еще в феврале, но последний месяц зимы был морозным и без снега, потому лесохозяйства ожидали марта.

Сообщается, что на сегодня в кампании лидируют работники ГП «Голопристанское ЛОХ». За первый день работы создано 6 га лесных культур.

Как сообщили в управлении, в целом в планах Херсонобллесхоза создать в текущем году 1,25 тыс. га лесных культур в лесном фонде, из которых 1,07 тыс. га – весной.

Ранее управление планировало посадить в текущем году 1,1 тыс. га леса.

Напомним, что в 2010 году подведомственными управлению предприятиями в регионе создано 1,576 тыс. га лесных культур в государственном лесном фонде, из них более 1,45 тыс. га – новых лесов. Естественное возобновление прошло на площади 389,7 га с главной лесообразующей породой – акация белая.