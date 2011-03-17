Кулиндоровский КХП будет продавать муку пекарям по цене на 600 грн. ниже рыночной

Для стабилизации цен на хлебобулочные изделия в Одесском регионе Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов начинает продажу муки высшего сорта ОАО «Одесский каравай» по сниженной цене – по 2 600 грн. за тонну при рыночной цене 3200 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Одессе генеральный директор Государственного предприятия «Кулиндоровский КХП» Владимир БЕРЕЗНЯК.

По его словам, «комбинат получит из Госрезерва Украины на эти цели 6 тыс. тонн зерна, из которого будет произведено достаточное количество дешевой муки для выпекания хлеба».

В свою очередь, представитель Госрезерва Украины Владимир ЖУКОВ уточнил, что «18 тыс. тонн дешевого зерна направляются, кроме «Кулиндоровского КХП», еще двум мукомольным предприятиям: «Дунаевецкому КХП» (Хмельницкая обл.) и «Ахтырскому КХП» (Сумская обл.).

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство резерва Украины с 15 марта начнет переработку 18 тыс. тонн зерна на муку для производства социальный сортов хлеба.

Согласно решению правительства, три государственных предприятия системы госрезерва: Кулиндоровский КХП (Одесская обл.), Дунаевецкий КХП (Хмельницкая обл.) и Ахтырский КХП (Сумская обл.) переработают 18 тыс. тонн зерна госрезерва на муку для производства социальных сортов хлеба.