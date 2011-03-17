Парламент не поддержал два законопроекта о рынке земли

Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта «О рынке земель».

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект, который был предложен рядом народных депутатов, среди которых, в частности, депутаты от Партии регионов Павел СУЛКОВСКИЙ, Валерий БЕВЗЕНКО, от НУ-НС - Роман ТКАЧ, не проголосовал ни один из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За другой законопроект, который был внесен народным депутатом Украины Иваном ЗАЙЦЕМ (фракция НУ-НС), проголосовали 3 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данными законопроектами определялись, в частности, особенности отчуждения земель сельскохозяйственного назначения, продажа земельных участков, которые находятся в государственной и коммунальной собственности.