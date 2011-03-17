«Укрцукор»: посевы сахарной свеклы в этом году составят 550-570 тыс. га

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует, что сахарная свекла в 2011 году будет посеяна на площади 550-570 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления ассоциации Николай ЯРЧУК.

«Для того чтобы полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, нам нужно посеять как минимум 550-570 тыс. га сахарной свеклы. Все основания, что эти прогнозы будут выполнены, у нас сегодня есть, поскольку подготовлено необходимое количество площадей. И сегодня сахарные заводы, сахарные компании и сельхозтоваропроизводители концентрируют и деньги, и материальные ресурсы для того, чтобы провести посевную кампанию и эту цифру выполнить», - сообщил Н.ЯРЧУК.

Он отметил, что посев сахарной свеклы на указанной площади позволит обеспечить потребность рынка, которая определена Кабмином в объеме 1,86 млн. тонн.

Справка УНИАН. В 2010 году площади под сахарной свеклой составили 488 тыс. га, что в 1,5 раз выше показателя 2009 года.