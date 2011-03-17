ВР ввела мораторий на замену целевого назначения земельных участков рекреационного назначения

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О моратории на замену целевого назначения отдельных земельных участков рекреационного назначения в городах и других населенных пунктах».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 295 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом введен мораторий сроком на пять лет на замену целевого назначения отдельных земельных участков рекреационного назначения независимо от формы собственности в городах и других населенных пунктах, а именно: земельных участков зеленых зон и зеленых насаждений, а также земельных участков объектов физической культуры и спорта.

Данный мораторий не распространяется на общественные отношения, возникающие в случае:

реализации проектов комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда;

отчуждение земельных участков рекреационного назначения для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости;

передачи в собственность или в пользование земельных участков по проектам землеустройства, касающихся отвода таких земельных участков с изменением их целевого назначения согласно полученным в установленном порядке до вступления в силу данным Законом разрешений на их разработку;

строительства объектов градостроения согласно полученным в установленном порядке до вступления в силу данным Законом разрешениями на смену вида использования земельных участков, указанных в части первой этой статьи.

Данным законом предусмотрено запретить ликвидацию и разрушение объектов стационарной рекреации, определенных Земельным кодексом Украины, расположенных на земельных участках, определенных статьей 1 данного Закона, кроме случаев, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В случае разрушения объектов стационарной рекреации независимо от формы собственности, связанной с возникновением чрезвычайной ситуации, изменение целевого назначения земельных участков, на которых были расположены эти объекты, запрещается.

Контроль за соблюдением моратория на смену целевого назначения отдельных земельных участков рекреационного назначения независимо от формы собственности в городах и других населенных пунктах и запрещением ликвидации и разрушения объектов стационарной рекреации, расположенных на земельных участках, определенных статьей 1 данного Закона, кроме случаев, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти и центральными органами исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и природных ресурсов в пределах их полномочий, определенных законом.

В соответствии с законом органы местного самоуправления при принятии решений о разработке и при утверждении градостроительной документации предусматривают сохранение и расширение не менее, чем на пять процентов площадей земельных участков рекреационного назначения.