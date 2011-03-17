Кабмин одобрил изменения в программу о питьевой воде

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «Об общегосударственной программе «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 гг., которым вносятся изменения в Закон Украины «Об общегосударственной программе «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, основанием для внесения изменений стала разработка ряда новых технологий и оборудования и новое законодательство в данной сфере.

Программа предусматривает упорядочение зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на 2234 водозаборах, строительство и реконструкцию 570 водозаборных сооружений, внедрение 23 тыс. станций доочистки питьевой воды и пунктов ее разлива, строительство и реконструкцию 131 очистного сооружения, разработку 1230 схем оптимизацию работы систем централизованного водоснабжения и водоотвода, оснащение 356 лабораторий контроля качества воды.