Госрезерв продлит переработку зерна в муку для социального хлеба

Госрезерв планирует продлить программу переработки зерна в муку для социального хлеба до получения нового урожая в случае ее успешной реализации.

Об этом в интервью Первому национальному телеканалу сказал председатель Государственного агентства резерва Украины Алексей ЛЕЛЮК, сообщается на сайте Кабмина.

«В случае успешной реализации первого этапа программы переработки зерна Госрезерва в муку для изготовления социального хлеба, эта программа может быть пролонгирована на период до нового урожая. Госрезерв имеет потенциальную возможность в соответствии с планом освежения (запасов – УНИАН) выделить около 140 тыс. тонн зерна, после переработки которого можно получить свыше 100 тыс. тонн муки», - сообщил А.ЛЕЛЮК.

Он отметил, что в случае эффективности программы переработки зерна Госрезерва в муку предприятиями системы резерва, планируется сделать ее системной и более масштабной. «На первом этапе работают по программе пока три предприятия системы резерва: Охтырский КХП, Дунаевецкий КХП и Кулиндоровский КХП. В случае пролонгации программы мы сможем загрузить все 22 предприятия нашей системы. Их мощности позволяют перерабатывать 5 тыс. тонн зерна в сутки, поэтому есть все механизмы для обеспечения регионов Украины необходимым количеством муки для производства социального хлеба», - сказал А.ЛЕЛЮК.

Он подчеркнул, что реализация данной программы позволит не только загрузить работой предприятия системы Госрезерва и обеспечить стабильную цену на хлеб, но и регулярно освежать запасы зерна Госрезерва, что поможет существенно сэкономить бюджетные средства.

По словам председателя агентства, по инициативе Госрезерва с целью укрепления продовольственной безопасности планируется в текущем году реализовать государственные программы «Сахар» и «Крупы». Согласно распоряжению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Госрезерв планирует закупить до 50 тыс. тонн гречихи из нового урожая. Также Государственное агентство резерва Украина планирует закупать сахар с целью предотвращения сахарного ажиотажа, выравнивания баланса спроса и предложения на рынке.

«Правительство нас поддерживает, обещает выделить соответствующие ресурсы для закупки продовольственных товаров, имеющих социальную значимость», - отметил А.ЛЕЛЮК.