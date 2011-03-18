«Укрцукор» прогнозирует запасы сахара в объеме 320-350 тыс. тонн

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует переходящие запасы сахара на конец 2010-2011 МГ в объеме 320-350 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 17 марта на пресс-конференции в Киеве председатель правления ассоциации Николай ЯРЧУК.

«Мы рассчитываем, что 320-350 тыс. тонн сахара будет на конец маркетингового года в остатках», - сообщил Н.ЯРЧУК.

Он отметил, что на сегодня в Украине запасы сахара составляют 990 тыс. тонн сахара.

«Сегодня баланс сахара позитивный. Это дает нам основания утверждать, что до нового урожая дефицита сахара не будет. И сегодня экономических основания для изменений цены на рынке сахара нет», - подчеркнул Н.ЯРЧУК.

Как сообщал УНИАН, в текущем сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года, что на 22% больше показателя прошлого сезона (1,267 млн. тонн).