Завтра в Киеве состоятся 10 сельскохозяйственных ярмарок

Завтра, 19 марта, в Киеве состоятся 10 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление внутренней торговли и бытового обслуживания населения КГГА.

Ярмарки состоятся: в Голосеевском районе на ул. Голосеевской, 4-10; в Дарницком районе на Днепровской набережной, 18 (рынок «Евробазар»); в Деснянском районе на ул. Лысковской (между ул. Радунской и ул. Милославской); в Днепровском районе на бульв. Труда (между ул. Краковской и ул. Попудренко); в Оболонском районе на ул. Л. Гавро, 1-9; в Подольском районе на просп. Правды, 68-а; в Святошинскому районе на ул. Зодчих, 62-68; в Соломенском районе на ул. Стадионной; в Шевченковском районе на ул. Подвойского, 2-10.

На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены различные продукты питания по ценам производителей, что на 10-15% ниже рыночных.