Аграрии Житомирской области начали весенне-полевые работ

В сельскохозяйственных предприятиях Житомирской области начался комплекс весенне-полевых работ.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

В частности, аграриями области уже подкормлен озимый рапс на площади 4 тыс. га (15% площадей), начата подкормка многолетних трав.

Кроме того, внесение азотных удобрений активно проводится в хозяйствах Попельнянского и Чудновского районов, где подкормлено 50% озимых зерновых, а также Любарского - 20%, Чудновского - 17%, Андрушевского - 15% и Народичского района - 12%. В хозяйствах Коростышевского района удобрения внесены на 39 % площадей, Бердичевского- на 29%, Любарском - 18%, Нов.-Волынского - 11%.

Также в сельхозпредприятиях области ведется работа по протравливанию семян яровых зерновых культур против грибковых болезней, осуществляется закупка элитных семян для проведения сортозамены и сортообновления, завершается ремонт почвообрабатывающей и посевной техники.

Непосредственно сев яровых культур в Житомирской области начнется ориентировочно в первой декаде апреля.