«Укргазвыдобування» начала отгрузку топлива для аграриев по льготным ценам

Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины государственная компания ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» начала отгрузку по льготным ценам дизельного топлива и бензина для проведения посевных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что на первом этапе, до середины апреля 2011 года, сельхозпроизводителям будет отгружено 10 тыс. тонн дизтоплива и 4 тыс. тонн низкооктанового бензина. Эти объемы направляются для нужд аграриев на время проведения весенне-полевых работ.

Напомним, что государственная программа обеспечения потребностей сельхозпроизводителей в топливе из ресурса ДК «Укргазвыдобування» осуществляется Министерством энергетики и угольной промышленности Украины вместе с Министерством аграрной политики. В соответствии с решением правительства, топливо будет отгружаться по льготным ценам.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает более 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.