Аграрии Черниговщины для подпитки озимых используют самолет

На Черниговщине в Варвинскому районе для подпитки озимых культур аграрии используют не только наземную технику, но и воздушную. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Сельхозпроизводители Варвинщини для подпитки полей озимых культур используют самолет АН-2, известный в народе, как "кукурузник". Внесение удобрений из воздуха, в отличие от подпитки с помощью тракторов, не оставляет колеи на почве и не портит растения.

В советское время внесение удобрений и других питательных веществ из воздуха был чрезвычайно распространенным, однако сегодня таким способом удобряют поля лишь единицы сельхозпроизводителей.

Как уже сообщалось, на сегодня сельскохозяйственная техника уже работает на полях 10 районов Черниговской области. А начать посевную кампанию аграрии региона планируют в первой декаде апреля.