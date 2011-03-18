Законопроект о рынке земли будет вынесен на широкое обсуждение - Азаров

Законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет вынесен на широкое обсуждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

«Сейчас такой законопроект рассматривается, мы сделаем это максимально публичным. Как мы сейчас пенсионную реформу уже 5 месяцев обсуждаем с различными ассоциациями, профсоюзами, работодателями, точно так же мы будем готовить и этот серьезнейший законопроект», - сказал премьер.

При этом он отметил , что в документе будут предусмотрены ограничения на продажу земли. «Концептуально ограничения, безусловно, определенные будут. Они будут обусловлены, прежде всего, защитой наших интересов. Но эти ограничения не должны сковывать инициативу и не должны препятствовать развитию агропромышленного комплекса – это самое главное условие», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земель Верховная Рада Украины планирует принять в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

Напомним, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что с 2012 года в Украине должен функционировать рынок земли сельскохозяйственного назначения.