В Украине выдано более 1,1 млн. бесплатных госактов на землю

По состоянию на 11 марта т.г. в Украине выдано более 1,1 млн. бесплатных актов на право собственности на землю, что составляет свыше 35% от общего количества зарегистрированных заявлений.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как указывается в сообщении, на сегодня подали заявки на бесплатное оформление и выдачу государственных актов свыше 3,11 млн. граждан. Наибольшее их количество зарегистрировано в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Житомирской и Винницкой областях.

Специалисты территориальных органов земельных ресурсов заключили 2,8 млн. договоров на выполнение работ по изготовлению технической документации и изготовлению и регистрации государственных актов.

Работа по бесплатному оформлению и выдаче госактов активно проводится в Черкасской, Запорожской, Одесской, Киевской и Полтавской областях, медленными темпами – в Тернопольской, Харьковской, Закарпатской областях.