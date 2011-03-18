Власти Японии проверят уровень радиации в продуктах питания

Правительство Японии поручило префектуральным властям проверить уровень радиации в производимых внутри страны продуктах питания. Для проведения проверки японские власти установили новый, более жесткий стандарт контроля, передает агентство Киодо. По данным агентства, новый стандарт устанавливает максимально допустимый уровень цезия в 200 беккерелей на килограмм для молочных продуктов, 500 беккерелей на килограмм для овощей, зерновых, мяса и яиц. Предельно допустимый уровень йода установлен на отметке 300 беккерелей на килограмм питьевой воды и 2000 беккерелей на килограмм овощей. В результате мощного землетрясения и серии афтершоков на энергоблоках станции отказала система охлаждения. Это привело к нагреву топливных элементов, трем взрывам из-за скопившегося внутри корпуса блоков водорода и возгораниям как на самих блоках, так и на расположенных рядом с ними хранилищах отработанного ядерного топлива. В результате взрывов произошла утечка радиации, что привело к панике среди местных жителей, опасающихся того, что повысившийся уровень радиации может нанести вред их здоровью. Среди японцев распространились слухи о том, что продукты питания в стране могут быть заражены радиоактивными веществами - йодом и цезием. "Несмотря на то, что всем местным властям поручено осуществить тесты, они в основном будут проводиться в расположенных рядом с АЭС префектурах", - прокомментировал действия властей вице-министр здравоохранения, труда и благосостояния Кохэй Оцука. При этом он подчеркнул, что в настоящее время во всех продуктах питания, произведенных в стране, не было зафиксировано радиоактивного заражения. Однако тесты будут проводиться по новым стандартам, гораздо более жестким по сравнению с прежними. Власти решили прибегнуть к такой мере на фоне возрастания беспокойства не только потребителей, но и продавцов продуктов питания. Так, многие из столичных ритейлеров заявили, что не будут выставлять на полки своих магазинов еду, не имея абсолютной уверенности в ее безопасности для здоровья человека. Между тем, эксперты отмечают, что решение правительства о проведении тестов может, напротив, обострить беспокойство японцев относительно качества поставляемой на прилавки магазинов еды. "Государство раздувает кризис. Это решение как будто бы говорит о том, что зараженная радиацией еда уже на рынках!", - комментирует ситуацию глава исследовательского института по вопросам потребления Тацуя Какита. Согласно поручению правительства, японский Минздрав может приостановить поставки продуктов питания в случае превышения в них уровней радиации по новым стандартам. После землетрясения на японских АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2"был введен режим ЧС в связи выходом из строя систем охлаждения реакторов. На "Фукусиме-1"произошло несколько взрывов и пожаров на энергоблоках, приведших к повреждениям как самих сооружений, так и элементов конструкций реакторов. В связи с утечками радиации власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввели запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. В настоящее время специалисты пытаются наладить работу системы охлаждения реакторов и хранилищ отработанного ядерного топлива (ОЯТ), одновременно проводя операцию по закачке воды в поврежденный третий энергоблок, на территории которого также находится хранилище ОЯТ и, по данным СМИ, запас уран-плутониевого топлива.

РИА Новости