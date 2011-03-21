Томенко: у ВР есть голоса для принятия решения о начале продажи земли

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что в парламенте есть голоса для принятия решения о продаже сельскохозяйственных земель.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

"Я думаю, что в парламенте есть 226 голосов для того, чтобы запустить свободную продажу земли", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, неожиданностью для фракции "БЮТ- Батьківщина " стала новая позиция в этом вопросе председателя ВР Владимира ЛИТВИНА и его политической силы, поскольку еще до недавнего времени они отстаивали мнение о необходимости продолжения моратория.

"Мы надеялись, что у нас здесь больше рычагов для серьезной контригры. Под контригрой мы понимали начало построения инструментария - введение кадастра, земельного банка, преференций", - объяснил вице-спикер.

При этом Н.ТОМЕНКО заверил, что в дальнейшем его политическая сила будет действовать таким образом, чтобы не просто выступать против продажи земли, а все-таки максимально навязать необходимость принятия дополнительных законов для нормального функционирования продажи рынка земли.