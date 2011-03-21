На Буковине построят молокозавод стоимостью 10 млн. долл.

До конца первого полугодия одним из отечественных частных предприятий будет инвестировано 10 млн. долл. для строительства в Черновицкой области молокозавода и закупки 500 голов высокопродуктивного крупного рогатого скота из Голландии и Австрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ 18 марта во время пресс-конференции по итогам года деятельности в должности руководителя региона.

По его словам, Академия аграрных наук Украины дала разрешение на выделение 20 га земли для строительства современного молокозавода. Сейчас продолжается разработка проектно-сметной документации.

Губернатор Буковины также заявил, что в райцентре Сторожинец завершен монтаж итальянского оборудования по переработке зерна на муку мощностью 24 тонны на сутки. «Это оборудование является уникальным на территории Украины, ведь такие технологии на сегодня есть только в Донецкой области, а отныне будут и на Буковине», - добавил М.ПАПИЕВ.