«Нибулон» завершил строительство элеватора в Новой Одессе

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в Украине, завершил строительство элеватора в г. Новая Одесса (Николаевская обл.).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Согласно сообщению, объект возведен по уникальной технологии – на сваях с поднятием площадки на 2,5 м из-за песчаного берега. Кроме того, завершены дноуглубительные работы в объеме 45 тыс. куб м для возможности прохождения сухогрузных судов к причалу нового терминала.

«Строительство этого современного комплекса стоимостью 190 млн. грн. осуществлено при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Экспортно-кредитного фонда EKF Дании», – говорится в сообщении.

«Но сегодня государственное вмешательство в зерновой рынок становится сдерживающим фактором, который мешает нашей компании осуществлять инвестиционную программу, – отмечают в компании. – Теперь мы вынуждены отложить строительство новых терминалов в Николаеве, в с. Шостакове и Вознесенске по Южному Бугу и строительство новых несамоходных судов и буксиров».

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. тонн, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. тонн и строительству буксиров.