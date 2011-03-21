Депутат предлагает вводить оборот земель только через референдум

Народный депутат Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (БЮТ) предлагает решать вопрос о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения исключительно путем проведения всеукраинского референдума.

Об этом говорится в законопроекте №8252, внесенном в Верховную Раду 17 марта т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается отнести вопрос о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения в перечень вопросов, которые решаются исключительно на всеукраинском референдуме.

До проведения референдума законопроектом планируется запретить куплю-продажу земельных участков, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения, или отчуждение таких участков другим способом и изменение их целевого назначения.