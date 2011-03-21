Аграрии Тернопольской обл. получили кредитов в 5 раз больше прошлогоднего

Аграрии Тернопольской области получили в коммерческих банках на проведение весенней посевной кампании кредитов на общую сумму 80 млн. грн., что в 5 раз больше, чем в прошлом году, когда было получено 16 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Тернопольской облгосадминистрации Андрей ХОМА.

Вместе с тем, отметил он, в целом хозяйства области подали заявок на получение 220 млн. грн. кредитов.

«Остальные суммы ссуд – на стадии решения. Проблема в том, что в области расположены лишь филиалы банков, а их центральные офисы – в Киеве, Одессе или Днепропетровске. И пока все документы дойдут туда, пока их рассмотрят – задержка с окончательным решением может составить от двух недель до месяца», – отметил А.ХОМА.

По его данным, активнее всего сельскохозяйственные предприятия области кредитуют «Райффайзен Банк Аваль», банк «Хрещатик», «Ощадбанк» и «Проминвестбанк».