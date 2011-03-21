В Харьковской области стоимость зерна выросла на 62%

В Харьковской области средняя стоимость продажи зерна сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам в январе-феврале 2011 года увеличилась на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1630 грн. за тонну.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Согласно сообщению, средняя стоимость пшеницы увеличилась на 70,2% – до 1612,4 грн./т., семян подсолнечника – на 40,5%, до 4116,3 грн./т.

Средняя стоимость скота и птицы в живом весе увеличилась на 5,8%, до 9567,4 грн./т, молока и молочных продуктов – на 4,4%, до 3253 грн./т. При этом средняя стоимость яиц снизилась на 9,5%, до 459 грн. за 1 тыс. штук.

За январь-февраль 2011 года сельскохозяйственные предприятия (кроме малых) продали 56,8 тыс. тонн зерна собственного производства (78,8% объемов продаж за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 23 тыс. тонн (67,4%).

За отчетный период сельхозпредприятия области реализовали 68,6 тыс. тонн семян подсолнечника (на 81,2% больше прошлогоднего объема), 7,5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (на 9,6% больше), 124,2 млн. штук яиц (на 24,7% больше), 22,8 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 0,5% меньше).