«Нибулон» оспаривает в суде распределение квот на экспорт зерна

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в Украине, оспаривает в суде распределение квот на экспорт зерна.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Сообщается, что «Нибулон» подал иск в Николаевский окружной административный суд против Министерства экономики, Министерства аграрной политики и продовольствия и Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторингу ее рынка, оспаривая недопущение предприятия к участию в распределении квот на экспорт пшеницы и кукурузы.

По мнению компании, предприятие безосновательно не было допущено к участию в распределении квот.

Следующее заседание суда состоится 23 марта.

Напомним, комиссия Министерства экономики своим решением от 11 января 2011 года распределило квоты на экспорт 500 тыс. тонн пшеницы и 1,482 млн. тонн кукурузы.

Компания «Нибулон» не была допущена к распределению, поскольку она вместе с рядом других компаний не смогла получить за три межпраздничные дня, с 4 по 6 января, выводы Министерства аграрной политики о наличии зерна, необходимых для подачи заявки.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. тонн, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. тонн и строительству буксиров.