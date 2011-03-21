АМКУ разрешил кипрской Ukrlandfarming приобрести компанию «Райз»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Ukrlandfarming (Кипр) на приобретение акций ЧАО «Компания «Райз» (Киев). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании. Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Справка УНИАН. Компания Ukrlandfarming занимается производством мяса, контролируя 18 мясокомбинатов и два кожзавода. ЧАО «Компания «Райз» предлагает оптимальные решения в аграрном секторе, предоставляя современные технологии выращивания основных сельскохозяйственных культур.

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