В Украине начался сев яровых культур

Хозяйства южных регионов Украины уже начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным на 17 марта, сев проведен на площади 113,3 тыс. га (в прошлом году - 65 тыс. га), в том числе яровой пшеницы – 0,2 тыс. га, ячменя – 85,4 тыс. га, овса – 5,4 тыс. га, гороха – 21,3 тыс. га.

По данным министерства, общий объем весенне-полевых работ в текущем году составляет 25,4 млн. га, в том числе сев яровых культур – 16,2 млн. га.

По предварительным данным регионов, посевная площадь под урожай 2011 года во всех категориях хозяйств составит 26,6 млн. га, что практически на уровне 2010 года.

Зерновые культуры будут занимать площадь 15,6 млн. га (на 528 тыс. га больше 2010 года), в том числе озимые зерновые - 8,1 млн. га, яровые зерновые и зернобобовые (включая кукурузу) - 7,5 млн. га. Ожидается расширение посевных площадей ярового ячменя на 70 тыс. га (на 2%), гречихи - на 88 тыс. га (на 41%), проса - на 27 тыс. га (на 30%) и кукурузы - на 71 тыс. га (на 3%).

Технические культуры прогнозируется посеять на площади 6,2 млн. га, что на 892 тыс. га меньше против прошлого года, в первую очередь из-за сокращения посевных площадей под подсолнечником на 1,2 млн. га (на 27%), ярового рапса – на 27,6 тыс. га и других технических культур - на 47,4 тыс. га.

В то же время посевные площади сахарной свеклы вырастут до 565 тыс. га, что на 62 тыс. га, или на 12%, больше прошлого года.

Площади картофеля и овощей в 2011 году будут составлять 2 млн. га, кормовые культуры будут занимать 2,7 млн. га, что соответственно на 2,1% и 7% больше, чем в 2010 году.