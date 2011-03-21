В Украине 94% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Украине по состоянию на 17 марта 2011 года 93,9% площадей озимых культур на зерно находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии (в прошлом году – 90%).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что из 8,1 млн. га озимых зерновых культур подкормка проведена на площади 3,9 млн. га, или 48% (в прошлом году - 1,9 млн. га).

Кроме того, подкормка озимого рапса проведена на площади 0,6 млн. га, что составляет 58% от прогноза.