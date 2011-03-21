Вылов рыбы и добыча водных живых ресурсов снизилась на 13,5%

В Украине в январе-феврале 2011 г. предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 27,7 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 13,5% меньше по сравнению с январем–февралем 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что вылов рыбы уменьшился на 13,9% и составил 26,9 тыс. тонн (97,1% общего объема). Объем добычи других водных живых ресурсов увеличился на 2,8% и составил 0,8 тыс. тонн.