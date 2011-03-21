Янукович приказал в 2012 году запустить рынок земли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим органам внедрить рынок земель сельскохозяйственного назначения уже в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в выступлении на заседании Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

Глава государства отметил, что уже больше десяти лет продолжаются дискуссии относительно необходимости отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, «но дальше разговоров дело не пошло». Однако, по словам Президента, процветает «черный» коррупционный рынок, земли просто разворовываются.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, основным препятствием при внедрении рынка земель сельскохозяйственного назначения все единогласно признают отсутствие соответствующей законодательной базы. В частности, законов «О рынке земли» и «О Государственном земельном кадастре». В.ЯНУКОВИЧ отметил, что все предыдущие попытки подготовить и довести до логического завершения эти законы заканчивались ничем. “Я уже не говорю о нормативно-правовой базе, за которую вообще не брались», – отметил глава государства.

Он добавил, что “постоянно приходится слышать недовольство как со стороны правительства, народных депутатов, так и со стороны общественности существующими законопроектами”. Эксперты, отметил руководитель государства, высказывают многочисленные замечания, “однако никто не хочет сесть и написать нормальные законопроекты».

«Перед нами поставлено задание – запустить рынок земель в 2012 году – и оно должно быть выполнено. Я просил бы всех причастных к этому – правительство, Министерство аграрной политики – помнить о своей персональной ответственности. До конца первого полугодия должны быть приняты законопроекты «О рынке земель» и «Государственном земельном кадастре», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание, что на законодательном уровне необходимо определить не только условия продажи земель, но и четко выписать жесткие условия и критерии, которые создавали бы препятствия для их неэффективного использования, ухудшения качества почв, изменения целевого назначения земельных участков, спекуляций на рынке земли и тому подобное.

«Мы внедряем рынок земель ради того, чтобы стимулировать не спекуляции, а производство, обеспечить равные условия доступа к этому рынку отечественных и иностранных субъектов ведения хозяйства, чтобы земля находилась у наиболее эффективного хозяина», – сказал глава государства.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поставил задание правительству создать систему действенного государственного контроля над использованием и охраной земель.

«Открытие рынка земли не должно превратиться в бесконтрольное их истощение. Несоблюдение требований относительно сохранения плодородия земли должно неотвратимо караться», – резюмировал Президент Украины.