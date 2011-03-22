«Украгролизинг» закупит 1040 единиц техники

НАК «Украгролизинг» в 2011 году планирует закупить 1040 единиц техники на 369,3 млн. грн., предусмотренных государственным бюджетом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, данная техника будет передана сельхозпроизводителям на условиях финансового лизинга.

Согласно сообщению, планируется закупить следующую технику: 333 трактора на сумму 133,2 млн. грн., 62 зерноуборочных комбайна на 74,4 млн. грн., 645 единиц другой техники и оборудования на сумму 161,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, НАК «Украгролизинг» в 2010 году на условиях финансового лизинга передала сельхозпроизводителям 1 033 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 352,0 млн. грн. В лизинг передали следующую технику: 313 тракторов на сумму 67,5 млн. грн.; 28 зерноуборочных комбайнов на 29,2 млн. грн., 245 единиц почвообрабатывающей и посевной техники на сумму 25 млн. грн.; 119 комплектов оборудования для животноводства и птицеводства на 172 млн. грн.; 328 единиц другой техники на сумму 58,3 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.