Аграрии Кировоградской области начали посевную кампанию
14:12, 22 марта 2011Агро
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Аграрии Кировоградской области начали сев ранних зерновых и зернобобовых культур.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
По состоянию на 21 марта в области яровым ячменем засеяно 1180 га, или 1% от прогноза (всего планируется засеять 184 тыс. га земли), 58 га овса, или 2% от прогноза (3481 га).
Всего аграриями области запланировано засеять ранними ярыми и зернобобовыми культурами 208,2 тыс. га земли.
Обеспеченность минеральными удобрениями к началу весенне-полевых работ составляет 34 тыс. тонн, или 100% (азотные – 102%, фосфорные – 98%, калийные - 100%).
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