Аграрии Кировоградской области начали посевную кампанию

Аграрии Кировоградской области начали сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

По состоянию на 21 марта в области яровым ячменем засеяно 1180 га, или 1% от прогноза (всего планируется засеять 184 тыс. га земли), 58 га овса, или 2% от прогноза (3481 га).

Всего аграриями области запланировано засеять ранними ярыми и зернобобовыми культурами 208,2 тыс. га земли.

Обеспеченность минеральными удобрениями к началу весенне-полевых работ составляет 34 тыс. тонн, или 100% (азотные – 102%, фосфорные – 98%, калийные - 100%).