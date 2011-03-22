Кабмин в апреле внесет в парламент законопроекты о реформах в АПК и ТЭК

В апреле на рассмотрение Верховной Рады Украины будет вынесен ряд законов, которые, в частности, должны обеспечить реформы в сельском хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе, а также продолжение дерегулирования экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он сказал в своем выступлении на заседании четвертой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, сейма Литовской Республики, Сейма и Сената Республики Польша, которое проходит в Киеве.

«Вчера у Президента Украины состоялось заседание Комитета по экономическим реформам, и мы определились, что в апреле мы примем значительное количество законов, которые позволят активизировать процесс дерегулирования в нашей стране, провести реформу в сельском хозяйстве, в транспортной отрасли и топливно-энергетическом комплексе», - заявил А.КЛЮЕВ.