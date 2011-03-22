Житомирский маслозавод поставит памятник мороженому

ПАО "Житомирский маслозавод" объявил конкурс на лучший проект памятника мороженому, который планируют поставить в Житомире.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции завода.

Сообщают, что направить свой проект на рассмотрение организаторам можно до 16 апреля т. г. Участвовать в конкурсе могут не только профессионалы, но и просто те, кто умеет хорошо рисовать.

Победитель конкурса получит 10000 гривен за лучший эскизный проект памятника. Тех участников, эскизные проекты которых займут второе и третье места, ждут ценные подарки: нетбук и мобильный телефон соответственно.

Работы конкурса будет оценивать жюри, в которое входит руководство ПАО "Житомирский маслозавод", руководство Житомира, главный архитектор Житомира Тарас БОРИС, другие известные архитекторы и художники.

Высказать свое мнение или поддержать понравившуюся работу могут и посетители сайта проекта monument.rud.ua. 10 работ, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте, поступят для рассмотрения жюри, которое в свою очередь определит победителей конкурса.

По словам председателя правления АО "Житомирский маслозавод" - ТМ "Рудь" Петра РУДЯ, "памятник мороженому станет своеобразным подарком компании Рудь житомирянам".