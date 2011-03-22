Госземагентство: после отмены моратория на продажу сельхозземли ее предложение составит 6 млн. га

После отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения ее предложение составит 6 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами заместитель председателя Государственного агентства земель Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его мнению, сразу после открытия рынка сельскохозяйственной земли продать свои земельные паи захочет около 1-1,5 млн. граждан.

«На сегодня у нас 6,5 млн. граждан, которые владеют земельными паями, из них уже у 1,2 млн. граждан это право перешло. Это или те граждане, которые продали земельные паи в то время, когда можно было продавать сертификаты и государственные акты, или те, кто подарили или унаследовали (землю – УНИАН). Я думаю, что не меньше такого же количества – 1-1,5 млн. граждан «выбросят» сразу (землю на рынок – УНИАН). А это около 6 млн. га сельхозземли будет выброшено на рынок сразу», – сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим органам внедрить рынок земель сельскохозяйственного назначения уже в 2012 году.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, основным препятствием при внедрении рынка земель сельскохозяйственного назначения является отсутствие соответствующей законодательной базы, в частности, законов «О рынке земли» и «О Государственном земельном кадастре». Президент отметил, что все предыдущие попытки подготовить и довести до логического завершения эти законы заканчивались ничем.

Президент поручил, чтобы до конца первого полугодия были приняты законопроекты «О рынке земель» и «Государственном земельном кадастре». Он отметил, что на законодательном уровне необходимо не только определить условия продажи земель, но и четко выписать жесткие условия и критерии, которые создавали бы препятствия для их неэффективного использования, ухудшения качества почв, изменения целевого назначения земельных участков, спекуляций на рынке земли и тому подобное.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поставил задание правительству создать систему действенного государственного контроля над использованием и охраной земель. «Открытие рынка земли не должно превратиться в бесконтрольное их истощение. Несоблюдение требований относительно сохранения плодородия земли должно неотвратимо караться», – резюмировал Президент Украины.