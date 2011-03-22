Готовность техники к весенне-полевым работам составляет 97%

По оперативным данным, на 17 марта 2011 года готовность тракторов к проведению комплекса весенне-полевых работ составляет в среднем по Украине 97%, что на 3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, готовность плугов, культиваторов и посевных машин составляет 98%, что на 2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Для проведения комплекса весенне-полевых работ планируется задействовать свыше 320 тыс. тракторов (из них 165 тыс. тракторов находятся в собственности населения) и почти 385 тыс. почвообрабатывающих и посевных машин у предприятий всех форм собственности.