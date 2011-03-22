Для посевной кампании аграриям необходимо 26,1 млрд. грн.

По прогнозным данным из регионов, общая потребность сельскохозяйственных предприятий в средствах для осуществления комплекса весенне-полевых работ в 2011 году составляет 26,1 млрд. грн., из которых 20 млрд. грн. – потребность в средствах на материальные ресурсы.

Такие данные УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным ведомства, собственными средствами предприятия обеспечены лишь на уровне 65,3%, или 17 млрд. грн.

Частично дефицит средств может быть покрыт за счет средств государственной поддержки, средств, предусмотренных Аграрному фонду для осуществления форвардных закупок в сумме 3,1 млрд. грн., и средств местных бюджетов на поддержку сельхозпроизводителей.

«Но существует непокрытый дефицит средств, который покрывается за счет привлечения банковских кредитов – 2 млрд. грн., товарных кредитов – 859,3 млн. грн. и привлеченных инвестиций – 86,7 млн. грн.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 15 марта 2011 года сельхозпроизводители потратили для проведения весенне-полевых работ 14,4 млрд. грн., то есть 55,3% от запланированного.