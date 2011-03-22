Обеспеченность аграриев семенами для весенней посевной составляет 103%

По данным регионов, на 17 марта 2011 года обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности семенами яровых зерновых (кроме кукурузы) для проведения весенней посевной кампании составляет 973,5 тыс. тонн, или 103% от потребности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что все регионы полностью обеспечены семенами, за исключением сельхозпредприятий Львовской (98%), Луганской (98%) и Закарпатской (98%) областей.

На данными Укргоссеменинспекции, на 17 марта 2011 года сельскохозяйственными предприятиями к посевным кондициям подготовлено 727,1 тыс. тонн (110%) семян зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).

Для покрытия дефицита семян у отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей ГП «Государственный резервный семенной фонд» имеет для отпуска на льготных условиях 7,702 тыс. тонн семян, а научно-исследовательскими учреждениями Национальной академии аграрных наук подготовлено для реализации свыше 18 тыс. тонн элитных семян яровых культур.