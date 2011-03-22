КГГА: алкоголь и табак должны продаваться исключительно в специализированных магазинах

В Киевской городской государственной администрации настаивают, что алкогольные напитки и табачные изделия должны продаваться исключительно в специализированных магазинах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, столичные предприниматели обратились в суд с требованием отменить решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь и сигареты в киосках площадью менее 40 кв. м.

“Это нормально. Если вы продаете и получаете доход, а у вас его кто-то забирает, то вы боретесь за свои интересы”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

В то же время он отметил: “Мы должны определиться, что для нас более важно - здоровье нашей нации, здоровье наших детей или выгода конкретных предпринимателей. Каждый должен сделать для себя этот выбор”.

По словам А.МАЗУРЧАКА, поскольку он не является депутатом горсовета, то ему трудно спрогнозировать реакцию и решение Киевсовета на иск предпринимателей.

При этом первый заместитель председателя КГГА выразил убеждение, что алкоголь и сигареты должны продаваться исключительно в специализированных магазинах.

Кроме того, необходимо усилить контроль над соблюдением правил реализации алкоголя и табака лицам, не достигшим 18 лет, добавил А.МАЗУРЧАК.

“Как руководитель административной комиссии, которая налагает штрафы за продажу людям, не достигшим 18 лет, алкогольных напитков, сообщу, что, в частности, вчера мы рассматривали на комиссии три таких вопроса и дали по 510 грн. грн. штрафов тем людям, которые продали алкоголь малолетним. И мы будем в дальнейшем штрафовать всех, кто будет продавать молодым людям алкогольные напитки”, - заверил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Киевсовет принял решения, которым запретил с апреля 2011 года продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и сигарет в МАФах площадью менее 40 кв. м.

Как объяснили авторы проекта решения - депутаты от Партии регионов, запрет на продажу отмеченных товаров начинает действовать сразу после принятия решения, однако предпринимателям даны три месяца для того, чтобы они смогли изменить ассортимент продукции, которую реализуют в МАФах, имеющих площадь до 40 кв. м. В апреле начнут привлекать к ответственности тех предпринимателей, которые не соблюдают определенные ограничения.

21 марта с.г. Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм (МАФ) заявила, что обратится в суд с требованием признать недействительным решение Киевского городского совета от 23 декабря 2010 года относительно ограничения торговли в МАФах алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом и табачными изделиями.