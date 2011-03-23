В Черниговской области подорожали овощи и крупы

В Черниговской области в феврале 2011 года больше всего подорожали овощи и крупы, а подешевели яйца и животные жиры.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Больше всего подорожали овощи (на 16,5%, в том числе капуста – почти на 150%, картофель – на 18,8%) и продукты переработки зерновых (на 10,7%). На 2–5,4% выросли в цене кисломолочная продукция, рыба и продукты из рыбы, маргарин, масло, фрукты.

В то же время на 15,1% подешевели яйца; на 6,7% – животные жиры; на 0,5–3,1% – сыр и мягкий сыр, мясо и мясопродукты, молоко.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,9%, в т.ч. алкогольные напитки – на 1,6%, табачные изделия – на 0,1%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом повысились на 5%, (в т.ч. горячая вода и отопление стали дороже на 18,2%, твердое топливо – на 9,7%, электроэнергия – на 6,8%, квартирная плата – на 4,9%, водоснабжение – на 2,8%, канализация – на 2,5%).

Повышение цен в сфере здравоохранения на 0,8% обусловлено подорожанием услуг санаторно-курортных учреждений (на 4,8%), амбулаторных услуг (на 0,9%). Вместе с этим, фармацевтическая продукция стала дешевле на 1%.

Цены на транспорт в целом повысились на 4,9%, в т.ч. топливо и масла выросли в цене на 11,1%, услуги автодорожного пассажирского транспорта – на 4,8%. Связь стала дешевле на 1,2%. На 0,9–2,6% снизились цены на аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в феврале 2011 года в области составлял 100,7% (в Украине – 100,9%); за январь-февраль – 102% (в Украине – 101,9%).