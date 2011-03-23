Украина запретила ввоз жвачных животных и продукции из них с территории Алжира
14:18, 23 марта 2011Агро
0
Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 21 марта 2011 года введен запрет на ввоз в Украину с территории Алжирской Народной Демократической Республики жвачных животных, продукции и сырья из них.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
Запрет введен в связи с регистрацией заболевания чумой мелких жвачных животных на территории Алжира.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter