Украина запретила ввоз жвачных животных и продукции из них с территории Алжира

Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 21 марта 2011 года введен запрет на ввоз в Украину с территории Алжирской Народной Демократической Республики жвачных животных, продукции и сырья из них.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Запрет введен в связи с регистрацией заболевания чумой мелких жвачных животных на территории Алжира.