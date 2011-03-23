В Херсонской обл. реализация сельхозпродуктов на рынках выросла на 13,4%

В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе-феврале текущего года в сравнениис данными за аналогичный период в 2010 году увеличилась на 13,4% при снижении цен на 2,6%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении и статистики в Херсонской области в частности, продажа продуктов животноводства за указанный период выросла на 14,4% при снижении цен на 3,5%, а реализация продуктов растениеводства выросла на 2% при росте цен на 14,9%.

Существенно выросла продажа мясопродуктов – на 14,9%, в частности, птицы – в 2,1 раза, свинины – на 24% и сала свиного – на 23,7%). Выросли объемы продажи молочных продуктов (творога – на 57%, сметаны – на 24,5%, молока – на 18,1%.

В то же время снизилась продажа свеклы – на 21,8%, чеснока – на 12%, говядины – на 14,1%.

При этом, в феврале текущего года на рынках было реализовано сельскохозяйственной продукции на 16,9% больше, чем в феврале 2010 года при снижении цен на 2,6%.

За счет организованных рынков по продаже сельскохозяйственной продукции в январе-феврале в регионе формировалось 3,6% общего объема продажи потребительских товаров.