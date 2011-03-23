Украина ежегодно недополучает 0,5 млрд. грн. из-за нерационального использования земель – Минагро

Украина ежегодно недополучает 0,5 млрд. грн. из-за нерационального использования сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ сегодня в ходе парламентских слушаний «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

Он отметил, что, в соответствии с результатами проверок Счетной палаты относительно аудита управления землями государственной собственности в 2007-2009 гг., государственное управление землями осуществляется неудовлетворительно.

В частности, на сегодня 1 млн. 460 тыс. га земель используется без достаточных правовых оснований – это земли, которые не унаследованы в соответствии с законодательством, не выкупленные земельные паи и т.д.

«Если учесть, что нормативная денежная оценка этих земель составляет более 16,5 млн. грн., то собственники и государство недополучают только 0,5 млрд. грн. арендной платы и земельного налога на эту землю», – сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

При этом ежегодно около 2 млн. га пахотных земель не используются из-за владения ими наименее экономически активной части сельского населения – пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, а также получения сельхозземель в наследство лицами, которые проживают в других странах. Нормативная денежная оценка этих земель составляет почти 23 млрд. грн.

Кроме того, около двух третей договоров аренды на земельные участки используются производителями на основании договоров аренды, заключенных на срок до 5 лет, что не способствует эффективному хозяйствованию и использованию средств на землеохранные мероприятия, что, в свою очередь, приводит к росту площадей эрозийных земель. Н.БЕЗУГЛЫЙ напомнил, что площадь таких земель составляет 13,3 млн. га, из них более 10,5 млн. га – пахотные земли.

По словам и.о. министра аграрной политики и продовольствия, за время действия земельной реформы граждане Украины получили 6,5 млн. госактов на право собственности на землю общей площадью почти 28 млн. га, более 7 млн. граждан получили земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства (2,6 млн. га), создано почти 42 тыс. фермерских хозяйств, которым передано 4,3 млн. га земли.

По данным Минагропрода, в Украине 71% (42,8 млн. га) занимают сельскохозяйственные земли, 17,6% (более 10,5 млн. га) – лесные угодья. По состоянию на 1 января 2011 года 50,8% земель находились в частной собственности, 49% – в государственной собственности и 0,2% – в коллективной собственности.