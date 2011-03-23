Проблема поражения зерна клопом-черепашкой раздувается для занижения стоимости – эксперт

Проблема поражения зерна вредителем клопом-черепашкой раздувается для занижения стоимости зерна при его закупке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал генеральный директор Республиканской станции медицины растений Сергей ДОВГАНЬ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что поражение полей клопом-черепашкой имеет место, но «есть спекуляции». «Клоп-черепашка очень выгодный для трейдеров, которые занимаются закупкой и реализацией зерна», – отметил С.ДОВГАНЬ. Он также добавил, что это позволяет трейдерам удешевлять зерно при закупке.

«Проблема клопа-черепашки раздувается для того, чтобы на нее списывать проблемы, которые возникают при расчетах с товаропроизводителями, занижая качество продукции», – пояснил эксперт.

По его информации, в последние годы наблюдается увеличение численности этого вредителя. «Но мы отслеживаем, и в 2009-м и 2010 годах площади, на которых проводилась борьба с этим вредителем, были одинаковые. Наш прогноз показывает, что в этом году начнется постепенное уменьшение численности этого вредителя», – отметил С.ДОВГАНЬ.