Новая схема кредитования аграриев позволит ежегодно привлекать более 200 млрд. грн.

При введении оборота рынка сельскохозяйственных земель новая схема кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей под залог земли или права ее аренды, разработанная Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, позволит ежегодно привлекать в отрасль более 200 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ в ходе парламентских слушаний «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

«В финансово-экономичном аспекте поддержки производителей продукции сельского хозяйства кардинально расширится база кредитования под залог земли или права ее аренды. Министерство разработало принципиально новую схему кредитования сельхозтоваропроизводителей, которая позволит привлечь в производственную сферу более 200 млрд. грн. кредитных ресурсов в год с кредитными ставками до 10%, что достаточно как для финансирования технического переоснащения сельского хозяйства, так и для внедрения новых технологий», – сказал он.

И.о. министра напомнил, что планируется создать государственный земельный ипотечный инвестиционный банк, главной целью которого будет удовлетворение потребностей производителей в дешевых банковских продуктах и услугах долгосрочного финансового кредитования аграрного производства под залог земельных участков или прав их аренды.

Н.БЕЗУГЛЫЙ также отметил, что для обеспечения оборота сельхозземель министерство разработало ряд законодательных актов, среди которых законопроекты «О рынке земель», «О государственном земельном кадастре», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению контроля над использованием земель», «О консолидации земель сельхозназначения», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно залога прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения».