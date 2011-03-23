Для посевной планируется использовать 797 тыс. тонн минудобрений

Для проведения весенней посевной кампании в Украине планируется использовать 797 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе азотных – 550 тыс. тонн, фосфорных – 138 тыс. тонн, калийных – 109 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, по данным регионов, по состоянию на 18 марта т.г. в хозяйствах было в наличии, с учетом переходящих остатков, 694 тыс. тонн минудобрений, или 87% к прогнозу, что почти на 104 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В министерстве отмечают, что цены на рынке отечественных минеральных удобрений, особенно аммиачной селитры, держатся на очень высоком уровне. Так, стоимость 1 тонны аммиачной селитры на 17 марта т.г. составляла 3223 грн., карбамида – 3469 грн., нитроаммофоски – 3850 грн. В связи с этим в правительстве предпринимают меры для стабилизации ситуации, отмечается в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что по результатам совещания, которое состоялось 19 февраля 2011 года под председательством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, было принято решение о поставке сельхозтоваропроизводителям 200 тыс. тонн азотных удобрений, в том числе в марте – 50 тыс. тонн, в апреле – 150 тыс. тонн, по льготным ценам. Цены составляют: на аммиачную селитру – 2760 грн./т, на карбамид – 2970 грн./т.

Сообщается, что указанные объемы минеральных удобрений распределены между регионами пропорционально посевным площадям озимых зерновых культур. По состоянию на 18 марта т.г. заключены соглашения с отечественными химическими предприятиями на поставку азотных удобрений, осуществлена предварительная оплата их стоимости ЗАО "Северодонецкое объединение «Азот", ОАО "Ривнеазот", ОАО "Концерн «Стирол" общим объемом 30 тыс. тонн.

«Предусматривается реализация аммиачной селитры по льготным ценам сельскохозяйственным предприятиям, которые заключили форвардный контракт на поставку зерна урожая текущего года в объеме не менее 1000 тонн из расчета 300 кг на 1 гектар площади озимых зерновых культур», – сказано в сообщении.

В Министерстве также сообщают, что потребность в средствах защиты растений составляет 22,1 тыс. тонн, тогда как в хозяйствах имеется в наличии 11,6 тыс. тонн (53% необходимого). Также в хозяйствах имеется в наличии 7,5 тыс. тонн гербицидов (60% к потребности). Для протравливания семян яровых зерновых культур в наличии имеется 780 тонн протравителей (91% необходимого).

По оперативным данным, в осенне-зимний период против мышевидных грызунов обработано 1,4 млн. га сельскохозяйственных угодий и около 1 млн. га озимых зерновых культур, что меньше показателя прошлого года из-за низкой численности грызунов.