Литвин: внедрение рынка земли принесет много преимуществ владельцам участков

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что внедрение рынка земли принесет много преимуществ для владельцев земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время парламентских слушаний «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

По словам В.ЛИТВИНА, принимать решение относительно дальнейшей эксплуатации земель нужно исходя из реальных обстоятельств настоящего. “Исходить нужно из того, что земли разделили на паи, акты на право частной собственности дали людям, не всем, но дали. Исходить из того, что говорит Конституция, исходить из того, что записано в Земельном кодексе, и жить реалиями, а не иллюзиями”, - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН заметил, что в настоящее время сколько угодно можно продлевать мораторий, но землю теневым способом будут скупать и продавать.

Он отметил, что парламент должен принять все необходимые законы, которые дали бы возможность сработать позитиву, а риски были бы сведены к минимуму.

“Если говорить о неизбежности введения рынка земли, нужно говорить, какие же вероятные последствия принятия такого решения”, - добавил В.ЛИТВИН.

Среди позитивов спикер назвал разрешение землевладельцу избирать одно из трех направлений распоряжаться землей, в частности, производство на собственной земле сельскохозяйственной продукции с ее рыночной реализацией, передача земли в аренду и продажа или залог земли.

“Когда мы говорим о позитиве, то он заключается в том, что снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель будет иметь важное институциональное значение”, - сказал он.

“Это положительно повлияет и на цену земельной аренды, которая сегодня в 3-4 раза меньше соответствующего норматива”, - отметил В.ЛИТВИН.