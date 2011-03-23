Мораторий способствует все большему развитию теневого оборота земли – Калетник

Существование моратория на продажу сельскохозяйственных земель способствует все большему развитию теневого оборота земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации» заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий КАЛЕТНИК.

По его словам, наличие моратория вошло в противоречие с действующими нормами законов и породило серьезные проблемы. «Есть государственные нужды, которые не решаются учитывая действие моратория, но есть желающие продать свои земельные участки, и эти желающие - наши люди», - подчеркнул Г.КАЛЕТНИК.

Он отметил, что сейчас есть очень много крестьян, которые не имеют возможности обрабатывать свои земли и они должны иметь возможность продать такую землю.

По словам Г.КАЛЕТНИКА, 30% из 6,9 млн. человек, имеющих паи, составляют пенсионеры, которые «не могут тянуть плуг». «Поэтому государство должно дать им возможность распорядиться своей собственностью и получить хоть какую-то выгоду», - добавил он.

В то же время, по словам народного депутата, обеспечить такую выгоду государство должно не с помощью «дикого рынка земли», а с помощью действия законов, чтобы одним было выгодно продать эти земли, а другим - купить.