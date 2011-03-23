В Украине на продажу может быть выставлено 2,75 млн. га земли

С отменой моратория на продажу сельскохозяйственных земель в 2012 году на продажу может быть выставлено 2 млн. 750 тыс. га распаеванных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ в ходе парламентских слушаний «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

«Уже в 2012 году при условии принятия необходимого ряда законов к обороту земельного рынка может быть привлечено до 10% распаеванных земель, а это 2 млн. 750 тыс. га. Количество трансакций будет составлять 670 тысяч, стоимость уплаченной пошлины при продаже этих земель – 312 млн. грн.», – сказал он.

Напомним, для введения оборота сельхозземель необходимо принять два основных законопроекта – «О рынке земель» и «О государственном земельном кадастре». Кроме того, до конца текущего года планируется принять законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению контроля над использованием земель», «О консолидации земель сельхозназначения», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно залога прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения».