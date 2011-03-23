В Черкасской области подорожали овощи, подешевели – мясо птицы и яйца

На потребительском рынке Черкасской области в феврале 2011 года больше всего подорожали овощи, подешевели – мясо птицы и яйца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в целом на потребительском рынке области в феврале т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Алкогольные напитки выросли в цене на 1,5%.

Больше всего подешевели мясо птицы и яйца – на 7% и 5,8% соответственно. Также снизились цены на свинину, животные жиры, молоко, сахар, кисломолочную продукцию, сыры – 0,2-1,4%.

Вместе с тем, на 4,1% подорожали овощи, на 0,5-2,95% – гречка, рис, растительное и сливочное масло, маргарин, хлеб, говядина.

Тарифы на электроэнергию повысились на 6,8%, плата за холодную воду увеличилась на 2,3%, за канализацию – на 1,4%, за центральное отопление – на 0,7%.

В сфере здравоохранения цены на фармацевтическую продукцию возросли на 1%.

Плата за содержание и воспитание детей в дошкольных учреждениях повысилась на 10%. Цены на транспорт в целом по области выросли на 2,7%, что в основном обусловлено ростом стоимости перевозок пассажирским железнодорожным транспортом на 9,2%, подорожанием топлива и смазочных масел на 4,9%, а также повышением стоимости перевозок пассажирским автодорожным транспортом на 2,6%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Черкасской области в феврале 2011 года составил 100,4%, с начала года – 101,3%.