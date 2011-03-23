Акционеры Винницкой кондитерской фабрики сменили членов ревкомиссии

Акционеры Винницкой кондитерской фабрики сменили членов ревизионной комиссии.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционеры освободили от должности членов ревизионной комиссии Оксану БОЙКО (акциями не владеет) и Зою КОЗИЙ (акциями не владеет).

Вместо них членами ревизионной комиссии назначены Ирина ЧЕМЕРИНСКАЯ (акциями не владеет) и Оксана ПШЕВОРСКАЯ (акциями не владеет).

Справка УНИАН. Винницкая кондитерская фабрика входит в состав кондитерской корпорации Roshen и является одним из пяти крупнейших кондитерских предприятий Украины. Основана фабрика в 1929 году на базе пивоваренного завода Вахневского. Сейчас фабрика выпускает более 100 наименований кондитерских изделий общим объемом около 50 тыс. тонн в год.