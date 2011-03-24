Руководство Лукьяновского рынка заявляет, что не планирует закрывать его на реконструкцию с 1 апреля

Руководство столичного Лукьяновского рынка заявляет, что не планирует закрывать его на реконструкцию с 1 апреля. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия, ссылаясь на слова директора рынка Алексея РОПОТАНА.

«Непонятно из каких источников распространилась информация о закрытии рынка на реконструкцию. Руководству рынка ни о какой реконструкции ничего неизвестно. Ситуация со слухами о закрытии тем более странная, если учитывать, что два года назад нами, за собственные средства, уже была проведена почти полная капитальная реконструкция целостного имущественного комплекса Лукьяновского рынка, которая включала в себе реконструкцию торговых мест, навесов, и ремонт других объектов. Поэтому проводить какую-либо реконструкцию сейчас невыгодно никому – ни потребителям, ни государству, ни людям, которые торгуют на рынке на более чем 500 торговых местах. Поэтому надеемся, что мы сможем спокойно работать и дальше, а слухи останутся только слухами», - сообщил А.РОПОТАН.

По информации компании, предприниматели, которые работают на рынке, говорят, что из источников, близких к КГГА поступила информация о возможном закрытии рынка на реконструкцию с 1 апреля этого года. Десятки тысяч киевлян обеспокоены слухами о возможном закрытии с 1 апреля т.г. на реконструкцию продуктового рынка столицы – Лукьяновского. «Обеспокоенность людей понятна, поскольку Лукьяновский рынок – место для покупок свежих овощей, фруктов, мяса для многих киевлян, которые живут не только в Шевченковском районе, а и в других районах города, поскольку он удобно расположен на узловой транспортной развязке и рядом с ключевой переходной станцией метро», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Комплекс Лукьяновского рынка (г. Киев) – это историческое место, существующее свыше 125 лет. На сегодня комплекс включает магазины, мясной и молочный павильон, парикмахерскую, лабораторию, кафе-столовую. На рынке расположены свыше 500 торговых мест для предпринимателей и сельхозпроизводителей.